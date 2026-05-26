معونة للعاقل وتذكير للغافل

إخوتي في الله.. العيد فرصة لنحر الذنوب أيضا

إخواننا الكرام، إن الأضاحي ليست فقط تلك التي تذبحها أول أيام العيد، بل هي ذنب لم تتخلص منه بعد وقررت أن تجعله أضحيتك هذا العام، وربما تكون أضحيتك هي صبرك على عملٍ أتعبك ابتغاء مرضات ربك، وربما تكون سعيك في طريق لا يعلم نهايته إلا الله، أو عمل خالطه الرياء والكذب، أو وظيفة مرموقة تتمناها ولم تجدد النية بأنها لله وقد أحببتها للعظمة والظهور، وتسلل إلى قلبك حب المكانة بين الخلق..

فليست كل الأضاحي بذبح الماشية مما يُذكر عليها اسم الله، فذبح الهوى أولى، فاذبح هواك، ولا تتعلق بشيء ولا بأحد فكل شيء هالك إلا وجه ربك، ألم ترَ إبراهيم، كيف تعلق بابنه، فمشت به الأقدار إلى المذبح، فما أوشك أن يذبح إلا هواه فقط وتعلقه.

اذبح هواك تجد الفداء..

دائما تكون هكذا المعادلة، لن تُختبر في محبتك لله إلا إذا تسلل إلى قلبك غيره، فليكن في قلبك مساحات للجميع، ولكن اجعل فيه مساحة مقدسة مكتوب على بابها “فاعلم أنه لا إله إلا الله” مساحة لا يسكنها إلا حبك لله فقط.

واحذر أن تضيع من أهله فتضل عن الطريق، كن معهم، منهم، فيهم، إليهم، فالموصول بأهله موصول به، فمتى قصرت شفع عنك أهل الله، فلربما يضيع الفتى من الجميع فتجده عناية الله بأن يرسل إليه القدر بشرا يحمله إلى عناية الله، هؤلاء الذين يضيئون الطريق، الذين لا نحتاج معهم أن نتكلم، فقلوبهم ترى وتسمع، فقد تكون غريبا بين الجميع، ولكن بينهم تجد الوطن والمأوى..

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور