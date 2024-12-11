إدارة أمل الأربعاء تطالب بتغيير حكم مباراتها أمام بن عكنون

اعترضت إدارة أمل الأربعاء، على قرار تعيين الحكم هيثم غوثي، للقمة المرتقبة أمام متصدر القسم الثاني هواة مجموعة “وسط - غرب”، نجم بن عكنون.

ويستقبل الأمل، بعد غدٍ الجمعة، النجم بملعب “اسماعيل مخلوف” بداية من الساعة الـ 15:00. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 13.

ونشرت إدارة “الزرقا” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بيانا تعلن من خلاله. ايداع طعنا على مستوى لجنة التحكيم التابعة لـ “الفاف” في قرار تعيين غوتي.

مبرزة بأنها تطالب من اللجنة التي يترأسها عبيد شارف، تغيير الحكم غوتي، وتعيين حكما آخر لهذه المواجهة.