إدارة أمل الأربعاء تناشد والي البليدة بعد إضراب اللاعبين

دخل لاعبو فريق أمل الأربعاء اليوم الاثنين، في إضراب مفتوح، احتجاجا على مستحقاتهم العالقة التي يدينون بها إلى إدارة الفريق منذ الموسم الماضي.

وقاطع لاعبو الأمل، الحصة التدريبية التي كان مقررا إجراؤها صبيحة اليوم. وأبلغوا إدارة ناديهم بأن إضرابهم عن التدريبات يبقى مفتوحا. بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق، وعدم حصولهم على مستحقاتهم العالقة.

ومن جهتها. أكدت إدارة الأربعاء. بأن الأزمة المالية سببها نقص الممولين وعدم تحرك السلطات الوصية. وعلى رأسها والي ولاية البليدة لمساعدة الفريق في هاته المرحلة بالذات. مثلما تحرك عدة ولاة اخرين في بعض ولايات لتدعيم فرقهم المحلية ماليا و معنويا.

وعليه، دعت إدارة “الزرقا” في منشور لها على صفحتها عبر “فيسبوك” والي ولاية البليدة بالتدخل العاجل لتدعيم فريقها باعتباره الممثل الوحيد لمنطقة “متيجة” لتحقيق البقاء في حظيرة الكبار.