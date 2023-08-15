إدارة أولمبي الشلف تكشف مخطط سفرية نيجيريا

كشفت إدارة أولمبي الشلف، عن مخطط السفرية التي تنتظر الفريق، نحو نيجيريا، تحسبا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة كأس الكاف، أمام المضيف نادي باندل النيجيري.

وأفادت إدارة “لايصو” بأن تشكيلتها، ستشد غدا الأربعاء الرحال نحو الجزائر العاصمة، أين ستخوض حصة تدريبية وتقضي ليلتها هناك.

مضيفا بأن الفريق سيتنقل صبيحة الخميس إلى مطار “هواري بومدين” من أجل السفر عبر طائرة خاصة، نحو “لاغوس” النيجيرية” ومن ثم عبر رحلة جوية أخرى إلى مدينة “بنين سيتي” التي ستحتضن اللقاء المبرمج السبت القادم.

كما أشارت إدارة الشلف، بأن فريقها سيعود إلى أرض الوطن مباشرة بعد مباراة الذهاب.