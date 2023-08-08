كأس الكاف.. لاعبو الشلف يجرون عملية التطعيم تحسبا لسفرية نيجيريا

نقلت تشكيلة أولمبي الشلف، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة، من أجل إجراء عملية التطعيم، الخاصة بسفرية الفريق نحو نيجيريا، ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويرتقب أن يلتقي “لايصو” بطل النسخة الأخيرة من منافسة كأس الجزائر، نادي نادي باندل النيجيري يوم 19 أوت الجاري، بملعب “صامويل أوبيميديا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف.

وأشارت إدارة الجمعية في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، بأن البعثة المعنية بالتنقل إلى نيجيريا، حلت صبيحة اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، من أجل إجراء عملية التطعيم.

كما أبرزت في المقابل، أن عدد من لاعبي الفريق، لم يكونوا معنيين بالعملية، على اعتبار أنهم سبقوا وأن خضعوا لها رفقة أنديتهم السابقة.