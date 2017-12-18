إدارة أُحد السعودي تشيد بنغيز ودوخة وتُفاوض لاعبين جزائريين

الرياضة
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إدارة أُحد السعودي تشيد بنغيز ودوخة وتُفاوض لاعبين جزائريين
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد عضو مجلس إدارة نادي أحُد السعودي محمد العلوي، بعمل المدرب نبيل نغيز، وبالإضافة التي جلبها الحارس عزالدين دوخة للفريق.

وصرح محمد العلوي لموقع “الرياضية نت”: “عمل الجهاز الفني بقيادة الجزائري نبيل نغيز كان له دور بارز في نقلة الفريق”.

وأضاف: “ما تحقق خلال إشرافه على الفريق يؤكد أنه يسعى إلى تحقيق إنجاز، وستشاهدون الفريق في الدور الثاني بأداء مميز”.

وتابع: “عانينا من الغيابات بسبب الإصابة، لكن المدرب أوجد البديل في وقت قياسي، وجنب الفريق هزة، رغم تلك الغيابات”

أما بخصوص الحارس دوخة فصرح العلوي: “هو بلا شك مكسب للفريق، ويكفي إشادة الجميع بمستواه، استقطابنا له كان اختيارًا موفقًا”

وتابع: “إضافة إلى مستواه الفني، فهو إنسان يتمتع بأخلاق عالية، ويمثل ثقلًا فنيًّا كبيرًا للفريق”.

وفي حديثه عن استقدامات الفريق المقبلة أكد محمد العلوي: “سنختار مدافعًا ومهاجمين، وهناك مفاوضات مع عدة لاعبين من بينهم جزائريين”. 

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