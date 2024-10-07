إدارة اتحاد بسكرة تهاجم الحكم غربال وترفضه مستقبلا

استنكرت إدارة إتحاد بسكرة، الظلم الذي تعرض له فريقها من قبل الحكم الدولي مصطفى غربال، في لقاء أمس الأحد، أمام شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 3 من البطولة.

وأوضحت إدارة الاتحاد بأن غربال، كان بأدائه طرفا في فرض التعادل السلبي على فريقها. معتبرة قراراته امتدادا لما قام به في المواجهة المتأخرة عن الجولة الأولى أمام إتحاد العاصمة. وفي غيرها من المواجهات التي أدارها للفريق في مواسم سابقة.

كما أشارت في بيان نشرته مباشرة بعد مباراة أمس، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أن تقنية “الفار” أصبحت في خدمة فرق دون أخرى.

مبرزة بأنها دفاعا عن مصالحها، ستراسل “الفاف” لفتح تحقيق بخصوص الأخطاء التحكيمية التي كان الإتحاد عرضة لها في آخر مواجهتين.

وأنها ستطالب بتسجيلات لغرفة “الفار” في مواجهة بلوزداد بعد أن تلقى الحكم غربال. إشارتين من حكام الفيديو. دون أن يعود للشاشة للتحقق من قراره في سلوكه يؤكد نواياه السيئة ضد فريقنا.

كما أكدت بأنه ترفض تواجد الحكم غربال تحت أي صفة. في كل المواجهات التي سيخوضها الإتحاد إلى نهاية الموسم، ودعت اللجنة الفدرالية للتحكيم لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يحصل.

وفي بيان آخر، أثنت إدارة بسكرة على حكمة جماهيرها وتعقلها. في مواجهة أريد لها أن تخرج عن إطارها الرياضي بقرارات بعيدة كلية عن حقيقة الميدان التي يفترض أنها الفيصل بين كل المتنافسين.



