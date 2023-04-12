إدارة “الجياسكا” تُعلن تأجيل الجمعية العامة الإستثنائية لتاريخ لاحق

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن تأجيل الجمعية العامة الإستثنائية، المقررة غدا الخميس لتاريخ لاحق.

وحسب بيان إدارة الكناري عبر الفايسبوك، فإن قرار التأجيل لأسباب إدارية بحتة، بسبب عدم إكتمال بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل.

وأوضح ذات البيان، أنه سيتم عقد الجمعية العامة الإستثنائية بمجرد الإنتهاء من هذه الإجراءات الإدارية.

كما طمئنت شركة موبيليس المالكة لغالبية أسهم نادي شبيبة القبائل الأنصار، في بيان الصادر من الإدارة، وأكدت لأنصار الجياسكا، على مشاركتهم الكاملة في إدارة الشؤون اليومية للنادي.