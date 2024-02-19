إدارة “السيسكاوة” تقرر رفع سعر التذاكر لتجاوز الأزمة المالية

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عزمها على رفع قيمة التذاكر في المباريات القادمة، التي سيستقبل فيها الفريق من أجل لتجاوز الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي.

وأوضحت إدارة “السيسكاوة” بأنها ستقوم بتسديد قيمة 200 مليون سنتيم، لعدم حرمان أنصارها من متابعة الفريق مستقبلا.

مبرزة في بيان لها اليوم الاثنين، بأنه سيتم في المقابل رفع قيمة التذامر لمساعدة الفريق.

كما أشارت إلى أن الحساب البنكي للنادي، تم الحجز عليه من طرف الرئيس السابق عثماني، متهمة هذا الأخير برغبته في إدخال الفريق في نفق مظلم.

ونقلت إدارة خنشلة تصريحات على لسان الرئيس وليد بوكرومة، قال فيها: “تعبنا من أجل إيصال الفريق لهذا المستوى. ونسعى إلى التقدم أكثر ولن نسمح لمن أراد أن يضع الفريق تحت رحمته وإسقاطه”.

وختم رئيس الاتحاد: “الفريق يمر بظروف مادية صعبة جدا ولابد من الجميـع الوقوف خلفه.. على الجميع الوقوف مع الفريق، البطولة صعبة وكل مبارياتها صعبة جدا.”