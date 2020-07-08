إدارة الكناري تبدي تضامنها مع سرباح وأدغيغ  

عبّرت إدارة شبيبة القبائل، عن خالص تضامنها مع كل من مهدي سرباح، ورشيد أدغيغ، صُناع مجد الفريق، بالنظر لوضعهما الصحي الحالي.

وكشفت إدارة الشبيبة، عن خضوع الحارس الدولي الجزائري السابق، سرباح، لعملية جراحية، أين تمنت له الشفاء العاجل.

ومن جهة أخرى، أبدت الإدارة القبائلية، تضامنها ومساندتها للنجم السابق للفريق، رشيد أدغيغ، الذي يُصارع المرض طيلة الأسابيع الماضية.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، تضامنها ووقوفه إلى جانب مهدي سرباح ورشيد أدغيغ، في هذه الفترة الحرجة التي يجتازانها، كونهما من أبناء الفريق الذين صنعوا مجد، وتاريخ “الجياسكا”.