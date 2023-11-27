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الرياضة

إدارة الكناري تستنكر تصريحات بعض مسيري النادي وتتوعد

بقلم محمد لمين صحراوي
إدارة الكناري تستنكر تصريحات بعض مسيري النادي وتتوعد
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استنكرت إدارة شبيبة القبائل، تصريحات بعض مسيري النادي، وتوعدت باتخاذ قرارات حاسمة في المستقبل القريب.

وأعربت إدارة الكناري عن أسفها من النتائج السلبية المخيبة للآمال. التي بصم عليها الفريق في الآونة الأخيرة، كما استنكرت تصريحات بعض مسيري الفريق، التي وصفتها بـ “غير المسؤولة”.

مبرزة في بيان لها رسمي اليوم الاثنين، بأنها تحمّل المعنيين المسؤولية الكاملة عن أفعالهم التي زعزعت هدوء المجموعة.

كما طمأنت الإدارة القبائيلة في المقابل، أنصارها الأوفياء بأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، بخصوص تجاوزات المعنيين، وأنها ستقوم بمراجعة الوضع بمسؤولية وموضوعية، واتخاذ قرارات شجاعة لمعالجة هذه الأخطاء.

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