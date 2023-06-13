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الرياضة

إدارة المان سيتي.. محرز ليس للبيع

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة المان سيتي.. محرز ليس للبيع
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كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفض إدارة مانشستر سيتي، التفريط في نجوم الفريق أبرزهم الدولي الجزائري رياض محرز.

وحسب ماكشف عنه موقع “le 10 soir“، فإن إدارة المان سيتي لن تفرط في نجوم الفريق برناردو سيلفا وجاك جريليش، بالإضافة لرياض محرز.

وأوضح المصدر، أن نجم الخضر محرز غير قابل للتفاوض، بعد وصول عرض من السعودية للتعاقد مع اللاعب الجزائري.

يجدر الإشارة، قدم نادي الأهلي السعودي، عرضا رسميا بقيمة 100 مليون أورو للتعاقد مع رياض محرز، واللاعب لم يرد بشأن الموضوع.

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