محرز يسجل رقم قياسي جديد في البريمرليغ

نجح الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، في كتابة اسمه في تاريخ البريمرليغ، بعد بلوغه رقم قياسي جديد.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على “تويتر”، عن بلوغ محرز 60 تمريرة حاسمة في البريمرليغ.

كما أكد النادي الإنجليزي، بأن نجمهم الجزائري، أصبح اول لاعب إفريقي يبلغ هذا العدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ البريمرليغ.

يذكر أن رياض محرز، بصم اليوم على تمريرتين حاسمتين في الشوط الاول من مباراة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة ليدز يونايتد.