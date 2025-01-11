إدارة المولودية تشيد بأنصار الفريق

أشادت إدارة مولودية الجزائر، بأنصار فريقها، خلال مباراة أمس الجمعة، أمام الضيف تي بي مازيمبي الكونغولي، برسم الجولة الـ 5 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة العميد، قد ناشدت جماهيرها للتخلي بالروح الرياضية. خلال ذات اللقاء الحاسم والمصيري، لاسيما وأن “الكاف” كانت قد هددت بمضاعفة عقوبة “الويكلو” في حال تسجيل أي تجاوزات في لقاءات الفريق.

وتقدمت إدارة المولودية في بيان لها اليوم السبت، بالشكر لكل الأنصار. مبرزة بأنهم كانوا الداعم الأول لزملاء الحارس عبد اللطيف رمضان.

كما نوّهت بالسلوك الحضاري الذي تميز به كل الحضور بطريقة تشرف الكيان الأخضر والأحمر.

وفي المقابل توجهت إدارة النادي العاصمي. بتشكراتها لكل المساهمين في التنظيم المثالي خلال مواجهة أمس، بداية من الأسلاك الأمنية وكذا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وكل المنظمين الذين سهروا على التنظيم المحكم قبل، أثناء وبعد المقابلة.