إدارة الوفاق تنتفض وتهدد باللجوء للقضاء

خرجت إدارة فريق وفاق سطيف عن صمتها في ظل الحديث الذي يدور في الساحة الكروية الجزائرية منذ تسريب التسجيل الصوتي.

إدارة الوفاق نشرت بيان على صفحتها الرسمية في الفايسبوك جاء فيه:”هناك حملة مغرضة تستهدف وفاق الجزائر هذه الأيام عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والأطراف التي لم تهضم القفزة النوعية التي يعيشها النادي على جميع الأصعدة، فراحوا يستغلون تسجيلا صوتيا معدلا، ليضربوا استقرار النادي باستهداف رجالاته وكوادره والتشكيك في نزاهته”.

“إدارة النادي تندّد بالاتهامات الباطلة التي تشوه صورة الوفاق الذي يبقى ناديا عريقا وكبيرا، سبق الجميع إلى العالمية رغم بغض الحاقدين”.

وختم البيان:”إدارة الوفاق تحتفظ بحقها في متابعة كل من تسول له نفسه الإساءة لسمعة النادي ومكوناته ومسؤوليه قضائيا وتوجه آخر إنذار للجميع”.