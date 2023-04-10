إدارة بسكرة: “ما حدث أمام السياربي امتداد لحملة مغرضة يتعرض لها فريقنا”

استنكر مجلس ادارة الشركة الرياضية لـ “اتحاد بسكرة“، الظلم التحكيمي، الذي تعرض له الفريق أمس الأحد، أمام ضيفه ومتصدر البطولة شباب بلوزداد.

ونددت الإدارة البسكرية، في بيان لها اليوم الاثنين، بحرمان الاتحاد من: “نقطتين في مرحلة حساسة من الموسم، بأخطاء مفضوحة لا مجال فيها للحديث عن سوء التقدير والخطأ البشري من قبل الحكم الرئيسي الذي سير اللقاء في اتجاه واحد.”

مؤكدة في السياق ذاته، بأنها تعتبر ما حدث سهرة أمس: “امتدادا لحملة مغرضة يتعرض لها الاتحاد منذ بداية المرحلة الثانية من المنافسة”.

وكانت من تداعياتها، حسب ذات البيان، حرمان الفريق من نقطتين في مواجهة المولودية وعقوبات بالجملة على اللاعبين والمدرب.

إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة في وقت حساس من المباراة. بالاضافة أن ركلة الجزاء الثانية المهدرة، الحارس كان خارج منطقته القانونية مفضلين عدم اعادتها وخدمة الفرق التي يخدمها تعثر الفريق.

كما اشتكت إدارة بسكرة من حرمان فريقها من ركلتي جزاء في لقاء مولودية البيض. مع معاقبة خمس لاعبين أساسين بداعي الاحتجاج وطرد مجاني للاعب آخر في مواجهة الساورة واحتساب 14 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع.

داعية في الأخير. الأنصار الأوفياء إلى التكاثف خلف فريقهم، لتفويت أي فرصة على الأطراف التي تريد به شرا.