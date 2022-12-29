إدارة بلوزداد تستنكر الاعتداءات على الأنصار في لقاء أمل الأربعاء

استنكرت إدارة شباب بلوزداد برئاسة محمد بن الحاج الاعتداءات التي طالت الأنصار الذين تنقلوا لمناصرة فريقهم أمام أمل الأربعاء.

وقالت إدارة رائد البطولة الوطنية، انها ستقوم بإجراءات في حق المعتدين. بالتقدم عن طريق الكاتب العام رشيد جرودي بتقرير مفصل عن هذه الأحداث لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار.

كما أكّدت الإدارة البلوزدادية على لسان الرئيس بن الحاج، ان مثل هذه الأمور لن تتكرّر في حق الأنصار بوضع خطة عمل و سير في المستقبل.

وختمت بشكرها للسلطات العمومية وقوات الأمن التي اتخذت كل التدابير اللازمة. للإطاحة بالأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء التي وصفته بـ “السافر”.

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