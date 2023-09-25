إدارة بلوزداد تعلن إنطلاق بيع تذاكر مواجهة بو رانجرز

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية بيع تذاكر، مباراة الدوري التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويرتقب أن يستضيف الشباب نادي بو رينجيرز السيراليوني، يوم الـ 30 سبتمبر الجاري، في لقاء العودة، بعدما كان قد فاز ذهابا بثلاثية لهدف الأحد الماضي.

وكشفت إدارة الشباب عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إنطلاق بيع تذاكر مباراة العودة، المقررة بملعب “ميلود هدفي” بوهران بداية من الساعة الثامنة مساءا عبر منصة “تذكرتي”.

للإشارة فإن الشباب حسم بنسبة كبيرة عبوره للمرة الرابعة على التوالي، إلى مجموعات “الشامبينز ليغ” في انتظار موقعة العودة، التي ستكون فرصة من أجل التأكيد.