إدارة بلوزداد تقرر نقل مباراة الكأس أمام الخروب إلى 5 جويلية

قررت إدارة شباب بلوزداد، نقل مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية، المقررة الأحد القادم، أمام الضيف جمعية الخروب، إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكان مبرمجا أن تلعب مواجهة الشباب والخروب، يوم الأحد، بملعب 20 أوت 55 بالعناصر، غير أن إدارة الفريق أعلنت اليوم، عن نقلها رسميا إلى 5 جويلية.

ولم تذكر إدارة بلوزداد، عن سبب هذا التغيير. إلا أن المعطيات القادمة من بيت النادي، أكدت بأن الخطوة جاءت، بسبب أحداث اللقاء الأخير، أمام أمل الأربعاء. بعدما حاولت مجموعة من الأنصار اقتحام غرف تغيير الملابس. للمطالبة برحيل الطاقم الفني بقيادة نبيل الكوكي.

يذكر أن شباب بلوزداد، يمر بفترة فراغ من ناحية النتائج. لاسيما في البطولة، باعتبار أن الفريق اكتفى بـ 4 نقاط فقط خلال آخر 5 لقاءات، بـ 4 تعادلات وهزيمة. الأمر الذي جعل الأنصار يطالبون بضرورة رحيل الكوكي.