إدارة بلوزداد تكشف موعد انطلاق بيع تذاكر نصف نهائي الكأس

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية، التي ستجمع الفريق بمضيفه نجم مقرة.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على “فسيبوك” قالت إدارة الشباب إن عملية بيع تذاكر. المباراة المبرمجة يوم السبت القادم، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ستنطلق اليوم الأربعاء بداية من الساعة 18:00.

كما أفاد ذات المصدر، بأن التذاكر ستكون متوفرة عبر منصة “تذكرتي” وحدد سعر التذكرة الواحدة بمبلغ 500 دج.