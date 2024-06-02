إدارة بن عكنون ترد على اتهامات رئيس مولودية البيض

استنكرت إدارة فريق نجم بن عكنون، الاتهامات الخطيرة التي أطلقها، رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، في حق فريقها.

وكان دحماني، قد طالب بفتح تحقيق في مباراة اتحاد العاصمة، ونجم بن عكنون. التي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة، ضمن تسوية الجولة 23، مبرزا وجود مؤامرة لاسقاط فريقه.

وقالت إدارة النجم، إن: “الرأي العام وبالخصوص محبي ومناصريها تفاجؤوا بالتصريحات غير المسؤولة ولا مؤسسة وغير موضوعية من رئيس مولودية البيض”.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الأحد، إلى أن فريقها لعب كل مبارياته بكل نزاهة مع إحترام أخلاقيات اللعبة ومبادئها.

كما أكدت إدارة نجم بن عكنون. بأن مثل هذه التصريحات. والتصرفات تزيد من تعكير الجو العام للبطولة وتضرب مصداقية النوادي الكروية العريقة.

وفي الأخير، أوضحت بأن فريقها يدعم منتخبنا الوطني وكل الطاقم الفني والإداري لتحقيق نتائج إيجابية في المبارتين المهمتين المؤهلتين للمونديال القادم.

وذلك، ردا على التصريحات الساخرة، لدحماني، التي قال فيها: “مستوى حارس مرمى ومدافع اتحاد العاصمة لا يؤهلهم للتواجد في الخضر”.