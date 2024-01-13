إدارة بن عكنون تعزي زماموش في وفاة والدته

قدمت إدارة نادي نجم بن عكنون، تعازيها إلى حارسها محمد أمين زماموش، اثر وفاة والدته، اليوم السبت.

وكان زماموش، الذي التحق الصائفة الفارطة بنجم بن عكنون. بعد نهاية عقده مع اتحاد العاصمة، يحضر لمواجهة اليوم أمام وفاق سطيف، والتي سيغيب عنها رسميا بسبب فاجعة فقدان والدته.

وجاء في تعزية النجم: ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” ( صدق الله العظيم ).

“بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره. نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى حارس مرمى فريقنا، محمد الأمين زماموش، لفقدانه والدته المغفور لها بإذن الله.”

“لذا نسأل المولى عز وجل أن يلهمه وذويه الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يغفر لها ويرحمها ويوسع قبرها وينقلها من ضيق اللحود الى جنات الخلود”.

انا لله وانا أليه راجعون