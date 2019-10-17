إدارة تويتر تحذف حساب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حساب قيس سعيد، الرئيس الجديد المنتخب في تونس.

ولم يتمكن متابعو حساب قيس سعيد من دخول الحساب، وتفاجأوا برسالة مفادها أن إدارة تويتر حذفته وألغته.

وجاء في رسالة تويتر أن الحساب جرى حذفه بسبب عدم احترام ومخالفة قواعد “تويتر”.



ولم يعرف بعد الأسباب بالتحديد، الكامنة وراء حذف وإلغاء حساب الرئيس التونسي قيس سعيد في “تويتر”.

غير أن مصادر رجحت أن تكون تغريداته بشأن موقفه الذي يعتبر كل من يطبع مع الكيان الصهيوني بمثابة خائن للأمة.



يذكر أن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، لا يمتلك حسابا على موقع “فايسبوك”، وسبق وأن أعلن ذلك على حسابه على “تويتر” الذي اعتبره الحساب الرسمي والوحيد.