إدارة جامعة البليدة: التحاليل التي أجريت على الطلبة المشتبه بإصابتهم بكورونا سلبية

طمأنت إدارة جامعة سعد دحلب بالبليدة، كافة الطلبة والأساتذة والعمال، بأن التحاليل التي أجريت على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، كانت كلها سلبية.

وأوضحت إدارة جامعة البليدة، في بيان لها، أن كل الحالات التي كانت مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا، من أساتذة وطلبة، قد أظهرت نتائج التحاليل أنها سلبية، وخلوها من الفيروس.

وفي هذا الإطار، علمت “النهار أونلاين” أن المصالح الطبية المختصة قد أجرت تحاليل على كافة الطلبة والأساتذة الذين يَدرسون أو يُدرّسون بنفس القسم الذي تدرس به الطالبة المصابة بالفيروس، وذلك في إطار إجراءات وقائية استباقية.