إدارة رائد القبة تدعو أنصارها للمشاركة في المسيرة الشعبية

دعت إدارة رائد القبة، في بيان لها، الأنصار إلى المشاركة بقوة في المسيرات المنتظرة أن تنظم غدا الخميس بالجزائر العاصمة.

كما طالب بالتوجه إلى ساحة 1 ماي بالجزائر العاصمة حاملين الراية الوطنية الجزائرية إلى جانب أعلام “لارسيكا” من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وتسارعت الأحداث في الأونة الأخيرة، في فلسطين حينما قصف الإحتلال الصهيوني مستشفى المعمداني، قبل أن يتواصل الكيان الصهيوني ضرب منطقة غزة بالصواريخ.

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