إدارة ريال بيتيس تهنئ بودبوز

هنأت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، لاعبها الدولي الجزائري رياض بودبوز، بمناسبة عيد ميلاده الـ28، الموافق لـ19 فيفري.

ونشر نادي رايال بيتيس، صورة للدولي الجزائري رياض بودبوز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، متمنيا من خلالها عيد ميلاد سعيد للاعب.

وتزامنت هذه المناسبة، مع الآداء الملفت الذي قدمه بودبوز، بألوان فريقه ريال بيتيس، سهرة أمس في مباراتهم أمام ريال مدريد.

فرغم الخسارة التي تلقاها نادي بيتيس بـ5-2، إلا أن بودبوز، قدما مردودا جيدا، نال من خلاله رضى جماهير ناديه الإسباني.