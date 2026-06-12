إدارة شباب بلوزداد تضمن خدمات أربعة لاعبين

شرعت إدارة فريق شباب بلوزداد، تحضيراتها للموسم الكروي المقبل، أين باشرت عملية الاستقدمات بقوة، من خلال ضمانها خدمات أربعة لاعبين.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن توصلها لاتفاق مع أربعة لاعبين، سيتم الكشف عن أسمائهم بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

كما كشف ذات البيان، عن مواصلة مسؤولي النادي، دراسة السير الذاتية لبعض المدربين، تحسبا لاختيار الإسم الأنسب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، كشفت إدارة شباب بلوزداد، مباشرتها التحضير لورقة طريق المسوم المقبل، بما فيها برنامج التحضيرات، والتربص الصيفي.