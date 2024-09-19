إدارة شبيبة القبائل تباشر إجراءات تعويض الحارس مرباح

قامت إدارة شبيبة القبائل برئاسة الهادي ولد علي بالتواصل من المسؤولين عن الفاف، لطلب رخصة استثنائية لضم حارس جديد.

و من المنتظر، أن تمنح الفافا الضوء الأخضر لإدارة الشبيبة القبائل لاستقدام حارس جديد لتعويض غايا مرباح الذي سيبتعد عن المنافسة لموسم كامل بالنظر إلى الإصابة التي تلقاها خلال المباراة الودية التي جمعته ورفقائه بنادي إتحاد بسكرة.

للإشارة، تسمح قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لأي فريق باستقدام لاعب محلي في حالة إصابة خطيرة أوحال وفاة.

ومن المنتظر، ان تربط إدارة الكناري الاتصالات بعدد من الحراس لاستقدام أفضلهم، حيث يتواجد الحارس رايس وهاب مبولحي على رأس القائمة، التي تهتم الادارة بضمه، سيما و أنه يتواجد دون فريق.