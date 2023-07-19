إدارة شبيبة القبائل تجدد الثقة في زافور

جددت إدارة شبيبة القبائل، الثقة في مدافعها السابق، إبراهيم زافور، في منصب مناجير.

وكان زافور، قد عيّن شهر ماي الفارط، في منصب مناجير لشبيبة القبائل، قبل أن تعلن أمس الثلاثاء، الإدارة القبائلية عبر صفحتها على “فيسبوك” تجديد الثقة فيه.

وفي المقابل، جدد مسؤولو الشبيبة، الثقة أيضا في المحضر البدني الشاب، كريم شمون، الذي سيواصل مهامه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

كما عيّنت الحكم السابق، مرزوق براهيم، في منصب أمينا عاما للنادي.