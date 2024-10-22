إدارة شبيبة القبائل تطمئن بخصوص إصابة الثلاثي مداني واتارا والحمري

طمأنت إدارة نادي شبيبة القبائل أنصار الفريق، بخصوص إصابة الثلاثي، المدافع أمين مداني، متوسط الميدان الحمري، والمهاجم واتارا.

ونشرت إدارة الشبيبة بيانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الوضع الصحي للثلاثي سالف الذكر، حيث أوضحت أن الثلاثي، بابكر سار ومداني محمد لمين والحمري عزيز يعانون من إصابات في عضلة الفخذ.

كما أكدت إدارة “الكناري” في بيانها، أن علاج الثلاثي المصاب في حالة متقدمة، وبشكل مرضٍ. ومن المفترض أن يعودوا إلى الميدان الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، كشفت إدارة الشبيبة أن الظهير الأيمن للفريق، حميدي، تعرض لالتواء في الكاحل. وبدأ برنامجه العلاجي، وإذا استمر تعافيه كما هو مخطط له، فقد يكون متاحاً في المباراة التالية.