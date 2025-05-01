إدارة ليفركوزن تقدم رسميا نجمها الجديد إبراهيم مازة وتكشف مدة عقده
بقلم كريم تيغرمت
مازة
ونشرت إدارة بايرن ليفركوزن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة لابراهيم مازة، من مقر الفريق.
وأرفق مسؤولي النادي الألماني صورة، نجمهم الجديد، الدولي الجزائري، واللاعب السابق لنادي هيرتا برلين، بعبارات الترحيب.
كما كشفت إدارة بايرت ليفركوزن، بأن ابراهيم مازة، أمضى على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2023.
🤝 Ibrahim #Maza wechselt zur Saison 2025/26 von Hertha BSC zu #Bayer04. Der algerische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.
Herzlich willkommen unterm Kreuz, Ibo! ⚫🔴#Maza2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/mb5hR4dq6m
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 1, 2025
10 Fragen - GO! 🏁#Maza2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/qBCLdccOQ2
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 1, 2025
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