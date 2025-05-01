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الرياضة

 إدارة ليفركوزن تقدم رسميا نجمها الجديد إبراهيم مازة وتكشف مدة عقده

بقلم كريم تيغرمت
 إدارة ليفركوزن تقدم رسميا نجمها الجديد إبراهيم مازة وتكشف مدة عقده
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مازة

ونشرت إدارة بايرن ليفركوزن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة لابراهيم مازة، من مقر الفريق.

وأرفق مسؤولي النادي الألماني صورة، نجمهم الجديد، الدولي الجزائري، واللاعب السابق لنادي هيرتا برلين، بعبارات الترحيب.

كما كشفت إدارة بايرت ليفركوزن، بأن ابراهيم مازة، أمضى على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2023.

رابط دائم : https://nhar.tv/Km3zm
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