إدارة مجمع غلوبال قروب الجزائر تصدر بيانا حول غلق مصنع كيا

أصدرت إدارة مجمع غلوبال غلوفيز الجزائر بيانا حول قرار غلق مصنع غلوفيز وهذا بعد نفاذ أجهزة التركيب سي كادي الموجهة للمصنع.

واكدت إدارة المجمع أن قرار التسريح الإقتصادي لعمال المصنع بولاية باتنة جاء باتفاق بين إدارة المجمع والعمال شهر مارس المنصرم، كما أن هذا الإتفاق يتماشى مع قانون العمل حيث نص الإتفاق أن تسريح العمال يكون بعد انتهاء أجزاء تركيب السيارات.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء تماشيا والوضع الصحي والإقتصادي الذي تمر به الجزائر،فضلا عن تأخر الإعلان عن دفتر الشروط الجديد من قبل وزارة الصناعة.

كما اشارت إدارة مجمع غلوبال قروب الجزائر أنها تأمل في أن يتم إعادة افتتاح مصنع غلوفيز مباشرة بعد الإفراج عن دفتر الشروط الجديد.

وحسب ذات الوثيقة فإن خدمات مابعد البيع وخدمات التوزيع ستبقى مستمرة في كافة نقاط كيا الجزائر على مستوى التراب الوطني.

ووجه المصنع شكره للعمال على المجهودات التي بذلوها خلال السنوات المنصرمة على مستوى المصنع.