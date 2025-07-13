إدارة مولودية الجزائر توقّع عقد تمويل جديد

أمضت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، عقد تمويل جديد، مع شركة “بيك” الصينية، المختصة في صناعة الألبسة الرياضية.

وجرى حفل توقيع العقد الجديد، بمركز تدريبات فريق مولودية الجزائر، “عبد الرجمان عوف” بزرالدة، بحضور رئيس مجلس الادارة حاج رجم، وممثلي شركة “بيك” الصينية.

وتسعى إدارة مولودية الجزائر، من خلال هذه الخطوة، لضمان ممولين جدد، يدعمون الفريق في المواسم المقبل.

وستكون شركة “بيك” الصينية، الممول الرسمي لفريق مولودية الجزائر، بالعتاد الرياضي في المواسم المقبلة.