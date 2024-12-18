إدارة مولودية وهران تطعن في عقوبات لجنة الانضباط

قررت إدارة مولودية وهران، التقدم رسميا بطعن في العقوبات، التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، على خلفية أحداث ملعب “زكريا المجدوب” بالبيض، في مواجهة المولودية المحلية.

وكانت الهيئة الانضباطية قد عاقبت المولوديتين. بـ 4 لقاءات من دون جمهور، بالإضافة إلى منع جمهور الفريقين من التنقل خارج الديار، وغرامة بقيمة 40 مليون سنتيم. مع إلزام إدارة الناديان بتعويض الأضرار التي لحقت بالملعب.

وأوضحت إدارة المولودية الوهرانية، بأنها قامت بإرسال ملف للدفاع عن حقوق النادي. على أمل الاستئناف لتقليص العقوبات المفروضة على فريقها.

مؤكدة في الأخير، وقوفها إلى جانب أنصارها الموقوفين، خلال سفرية البيض. كما تمنت في المقابل الشفاء العاجل للمصابين.