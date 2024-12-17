مع منع تنقلات أنصارهما.. معاقبة مولودية وهران والبيض بـ 4 لقاءات “ويكلو”

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 13 من البطولة، والتي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقررت الهيئة الانضباطية، معاقبة كل من مولودية البيض ومولودية وهران. بالحرمان من أنصارهما لـ 4 مباريات كاملة، على خلفية الأحداث المؤسفة، التي عاشها ملعب “زكريا المجدوب” بالبيض، بمناسبة لقاء الفريقان.

كما تقرر، حسبما جاء في الموقع الرسمي للرابطة. منع تنقل أنصار المولوديتين في مبارياتهما خارج الديار، وغرامة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم، لكل من الفريقين.

ولم تتوقف لجنة الانضباط عند هذا الحد، حيث أشارت بأن إدارة الفريقان مطالبة بتعويض الخسائر التي تم تسجيلها على مستوى مدرجات ملعب “زكريا المجدوب”.

