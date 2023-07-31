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الرياضة

إدارة نيس تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة للتعاقد مع آيت نوري

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة نيس تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة للتعاقد مع آيت نوري
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إقترب الظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي، والدولي الجزائري ريان آيت نوري من مغادرة صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما كشفه موقع “SPORTS ZONE”، أمس الأحد، عبر تويتر، فإن إدارة نادي نيس الفرنسي، تعمل على إيجاد صيغة لتلبية طلبات نظيرتها بالولفز، للتعاقد مع اللاعب الجزائري.

وأوضح ذات المصدر، أن الدولي الجزائري ريان آيت نوري يقترب من الانضمام لصفوف نادي نيس الفرنسي، خلال الميركاتو الحالي.

رابط دائم : https://nhar.tv/JLcNw
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