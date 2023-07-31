إدارة نيس تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة للتعاقد مع آيت نوري
بقلم فيصل زيان بوزيان
إقترب الظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي، والدولي الجزائري ريان آيت نوري من مغادرة صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب ما كشفه موقع “SPORTS ZONE”، أمس الأحد، عبر تويتر، فإن إدارة نادي نيس الفرنسي، تعمل على إيجاد صيغة لتلبية طلبات نظيرتها بالولفز، للتعاقد مع اللاعب الجزائري.
وأوضح ذات المصدر، أن الدولي الجزائري ريان آيت نوري يقترب من الانضمام لصفوف نادي نيس الفرنسي، خلال الميركاتو الحالي.
⚡️FLASH ZONE ⚽️
Accord total entre Rayan Aït-Nouri et l’OGC Nice. 🦅🔴⚫️
▫️Nice doit désormais trouver la formule pour satisfaire les exigences de Wolverhampton.
▫️L’international algérien se rapproche. https://t.co/EThkpiXF8i pic.twitter.com/BHAC7FjHHE
— SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 30, 2023
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