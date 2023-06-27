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الرياضة

إدارة وفاق سطيف توضّح بخصوص الميركاتو الصيفي

بقلم محمد.ل
إدارة وفاق سطيف توضّح بخصوص الميركاتو الصيفي
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أكدت إدارة وفاق سطيف، بأنها باشرت التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، 2023-2024، من خلال وضع خارطة طريق مدروسة بدقة.

وأوضحت في المقابل إدارة “النسر الأسود”، بأن كل الأخبار التي تحدثت عن بعض أسماء اللاعبين والمدربين المرشحين للالتحاق بالنادي. الصائفة الجارية، لا أساس لها من الصحّة.

كما دعت في بيان نشرته، على حسابها الرسمي عبر “فيسبوك” أنصارها إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات ومتابعة أخبار النادي عبر الصفحة الرسمية.

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