إدارة شباب بلوزداد تعلن طرح تذاكر الداربي أمام اتحاد العاصمة

أعلنت إدراة فريق شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة المقبلة للفريق، والتي ستجمعهم باتحاد العاصمة.

وأعلمت إدارة النادي البلوزدادي، أنصار فريقها، بأن تذاكر هذه المباراة، متاحة عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”.

كما أوضح مسؤولي الشباب، بأن سعر التذكرة الواحدة لهذه المباراة بقيمة 500 دج، وخصصت لأصنار شباب بلوزداد مدرجات “B.C.D.E.F”.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع فريق شلباب بلووداد، باتحاد العاصمة، والمقررة يوم الأحد، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، على العاشرة ليلا، تدخل ضمن الجولة العشرين من البطولة المحترفة.