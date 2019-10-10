إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم التركي على شمال سوريا

قوبلت العملية العسكرية التركية، في شمال شرق سوريا، بإدانات عربية ودولية واسعة، من بينها الجزائر، والتي رفضت التدخل العسكري الذي يمس بسيادة الدولة السورية.

وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أمس الأربعاء، عن انشغالها بالأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سورية.

وأكدت الجزائرعلى تضامنها الكامل مع دولة سورية الشقيقة، وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية، حسب ذات البيان.

ودعا مجلس الأمن، لعقد إجتماع طارئ، اليوم الخميس، لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

وتعقد جامعة اللدول العربية، إجتماعا، السبت المقبل، لبحث تداعيات العملية التركية في سوريا.

ومن جهته أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن رفض بلاده للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، حسب موقع سكاي نيوز العربية.

فيما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا، إلى إنهاء هجومها في سوريا، في أقرب وقت.