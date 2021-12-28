إدانة الرئيس السابق لبلدية بن عكنون بـ 4 سنوات حبسا نافذا
أصدرت محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد،اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق الرئيس السابق لبلدية بن عكنون بوعرابة كمال.
وهذا بعدما تمت متابعته بتهم التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.
للتذكير، فقد سبق و ان التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 الف دج.
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إحالة ملف مصطفى العياضي على المحاكمة
كما أحال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قضية فساد أخرى.
متابع بها مصطفى العياضي على المحاكمة مجددا بصفته والي ولاية المدية سابقا.
يأتي هذا بعدما منح هذا الأخير لعقارات بدون وجه حق ببلديتي الزوبيرية والبرواڨية في اطار حق الامتياز لاحد المستثمرين على أن تبرمج القضية على قسم الجدولة في الأيام المقبلة.
ووجهت لمصطفى العياضي و متهمين آخرين اغلبهم إطارات بمختلف المصالح الولائية تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لأموال عمومية.
أضافة الى اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات الأفعال المنصوص عليها.
و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .
للتذكير، مصطفى العياضي سبق وأن صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.
إنطلاق محاكمة رجل الأعمال خربوش وإخوته ويوسف يوسفي
كما إفتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل الأعمال خربوش وإخوته،
صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.
ويتابع في القضية وزراء سابقين من بينهم وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إلى جانب ولاة للجمهورية. و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.
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