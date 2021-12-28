إدانة الرئيس السابق لبلدية بن عكنون بـ 4 سنوات حبسا نافذا

أصدرت محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد،اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق الرئيس السابق لبلدية بن عكنون بوعرابة كمال.

وهذا بعدما تمت متابعته بتهم التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.

للتذكير، فقد سبق و ان التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 الف دج.

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