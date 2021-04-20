إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين في قضية مقتل جورج فلويد

تمت ادانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل الأمريكي المنحدر من أصول افريقية جورج فلويد في وقت سابق.

وهي الحادثة التي أثارت موجة غضب شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أين اعادت موضوع العنصرية للعلن مجددا.

هذا وقد أدين ديريك شوفين بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد.

وكانت هيئة المحلفين، قد قضت 3 اسابيع في الاستماع إلى شهادة حول اليوم الذي مات فيه فلويد.

ويواجه الشرطي السابق عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عاما ونصف ولا تزيد عن 40 عاما في حال قضاء فترات في كل تهمة بشكل متزامن.

أما إذا جمعت أحكام التهم فسوف يواجه حكما بالسجن ما بين 29 و75 سنة.

القضية تعود الى 25 ماي 2020، أين لقي مواطن امريكي من اصول امريكية مصرعه في مدينة منيابولس.

وذلك أثناء تثبيته على الأرض بغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة منيابولس “ديريك شوفين” بالضغط على عنق فلويد ركبته لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب 9 دقائق.

ليلقى حتفه في عين المكان، وهو الامر الذي اشعل فتيل احتجاجات عارمة للعنصرية ضد السود في الولايات المتحدة الأمريكية.