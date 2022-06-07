إدانة العسكري السابق محمد بن حليمة بـ 8 سنوات حبسا نافذا

سلطت محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للعسكري السابق محمد بن حليمة.

وجاء هذا الحكم بعد أن قام هذا الأخير بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية.

و المساس بأمن وسلامة التراب الوطني و نشر معلومات كاذبة و إحباط روح معنويات الجيش و الاضرار بالامن وسلامة الوطن.

في حين تمت ادانته ايضا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في قضية اخرى متابع بها بذات الجهة القضائية.

طالع أيضا:

تأجيل النطق بالحكم في قضية العسكري الهارب محمد بن حليمة الى تاريخ 22 ماي