إدانة تاجر بـ7 سنوات سجنا منها 5 سنوات نافذة عن تهمة المضاربة في مادة التفاح بباتنة

أدانت مساء اليوم محكمة مروانة الإبتدائية بولاية باتنة تاجرا في الأربعينيات من العمر بـ7 سنوات سجنا منها 5 سنوات نافذة مع الإيداع من الجلسة، وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم عن تهمة المضاربة في مادة التفاح، في قضية تعود الى يوم الأربعاء الماضي عندما قام أعوان التجارة رفقة مصالح الشرطة بمداهمة مرآب بمدينة مروانة والعثور بداخله على حوالي 14 قنطار من فاكهة التفاح مخزنة بطريقة غير قانونية، ليتم توقيف المتهم ” ب ي ” ومتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة، وبموجب إجراءات المثول الفوري تم النطق مساء اليوم بالحكم السالف الذكر.

وقال المتهم خلال المحاكمة أن الكمية المحجوزة من التفاح اشتراها منذ أيام قليلة فقط، وأنها كانت مخزنة في المرآب الأول المصرح به والذي يمتلك في خصوصه الوثائق القانونية اللازمة، تحضيرا لإعادة البيع بالتجزئة في محلّيه التجاريين القانونيين، إلاّ أنّ سوء تفاهم حصل مع مؤجر المرآب الأول، فاضطر الى نقل كمية التفاح مؤقتا الى المرآب الجديد ريثما يتم بيع المنتوج بالتجزئة وريثما أيضا تسوية الوضعية القانونية لهاذ المرآب بعد عودة مالكته من المهجر.