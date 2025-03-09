إدانة شاب سرق مبلغ 121 مليون سنتيم من المنزل العائلي لصديقته المقربة بالشراقة

قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا غير نافذة في حق شاب في العقد الثالث من العمر عن تهمة السرقة وذلك على خلفية استيلائه على مبلغ مالي يقدر ب 121 مليون سنتيم من منزل صديقته العائلي.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن أمام مصالح الأمن بالشراقة، تفيد تعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهول. تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 121 مليون سنتيم ترك لديه كوديعة من قريبه الذي يعاني صحيا والمتواجد حاليا بأمريكا.

وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتمكنت من تحديد هوية الفاعل الذي تبين أنه كان على علاقة مع ابنة الضحية. الذي أخبرته عن وجود المبلغ المالي بمنزلهم العائلي، أين قام بسرقته لينكشف امر اختفائه. ويودع والدها شكوى أمام مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتوصلت للمتهم الذي وجهت له تهمة السرقة.

المتهم اعترف بسرقة المبلغ وأعاده خلال جلسة المحاكمة كاملا للضحية، قبل أن تدينه المحكمة بالعقوبة سالفة الذكر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور