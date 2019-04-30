إدانة عبدو سمار بعام حبسا نافذا بعدما نشر وثائق سرية على موقع “ألجيري بارت”

أدانت محكمة بئر مراد رايس، سمار محمد عبد الرحمان المدعو “عبدو سمار” بعام حبسا نافذا في قضية نشر وثائف سرية.

حيث أصدر محكمة بئر مراد رايس حكمها بتاريخ 08 ماي 2018، بعدما تقدم مدير مديرية كبريات المؤسسات للمديرية العام للضرائب غنو محمد، بشكوى ضد عبدو سمار الذي قام بنشر وثائق سرية.

وحصلت “النهار” على نسخة من الحكم الذي صدر في حق عبدو سمار، بعام حبسا نافذا بعد ثبوت التهمة عليه، بالإضافة إلى 50 ألف دينار غرامة مالية.

وكان عبدو سمار، قد نشر في موقع “ألجيري بارت” بتاريخ 06/07/2017، مقالا يتهم فيه الإدارة الجبائية الجزائرية وبالخصوص مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات بتواطؤها مع شركة ذات الأسهم لافارج المسيلة.

وأقدم على أكثر من ذلك وهو نشر عدة وثائق سرية تخص المديرية، والتي يمنع القانون نشرها دون موافقة صاحبها.

حيث تعتبر هذه الوثائق سرية وشخصية داخلية تخص الإدارة وقد تم تصويرها كما هي وتحمل الختم والإنمضاء مختلف مصالح وزارة المالية