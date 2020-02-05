إدانة هشام عبود بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، بتبسة، الهارب هشام عبود، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ومليون دينار غرامة.

وتم إصدار أمر بالقبض ضد هشام عبود، في قضية الفرار واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

كما يتابع هشام عبود أيضا، بمنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.

كما تمت ادانة الصحفي عبد الحي عبد السميع، و3 متهمين آخرين، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع الإيداع، وغرامة مالية تقدر بـ 100 الف دينار.

وأدانت ذات المحكمة، محافظ الشرطة الرئيس السابق لمعبر بوشبكة الحدودي بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا، بعد تلقيه مزية غير مستحقة.

ويبقى السؤال المطروح، كيف تم نزع قرار منع هشام عبود من الدخول والبحث، خاصة بعد أن كان ضده أمر بالقبض الدولي ومنع من السفر للخارج، فكيف تم حذف اسمه من السجل الالكتروني للممنوعين من السفر.