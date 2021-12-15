إدانة وزير الرياضة السابق حطاب بعامين حبسا نافذا

أصدر قاضي سيدي امحمد أحكاما بقضية الفساد المتابع بها وزير الرياضة السابق محمد حطاب بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا. رفقة متهمين آخرين أغلبهم إطارات بمختلف المصالح الولائية.

كما تم إدانة وزير الرياضة السابق، محمد حطاب، بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دينار غرامة مالية نافذة. والمستثمر “ب.محمد” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.

في حين جبري طاهر، مدير مسح الأراضي بسيدي بلعباس،تم إدانته بعام حبس غير نافذ و100 الف دج غرامة مالية نافذة. الحكم بالبراءة لبقية المتهمين “جلول أحمد” مدير أملاك الدولة بالولاية، ومباركي عبد القادر، مدير الصناعة، عتصماني محمد مدير الاشغال العمومية.

إضافة إلى بوتنزار الطيب رئيس مقاطعة الغابات. وإلزام المتهمين محمد حطاب وبقية المتهمين المدانين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ100 الف دينار عن كافة الاضرار.

كما تم الزام المتهم المستثمر (ب. محمد) بدفع ايضا تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة مليون دج عن كافة الأضرار .

قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة تتعلق بإستفاذة مستثمر بالفندقة يدعى “ب.محمد” بعقد امتياز وعقد تسوية غير قانوني. كما تم تشييد فندق استولى بجواره على قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة .

كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية. وإساءة استغلال الوظيفة، والحصول على امتيازات غير مبررة الأفعال المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس في قضية وزير الرياضة السابق محمد حطاب بصفته والي ولاية سيدي بلعباس ومتهمين آخرين. أحكام تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما التمس في حق”ب.محمد” و هو مستثمر ، 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تم التماس عقوبة سنتين حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق مدير الصناعة “م.عبد القادر”.

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