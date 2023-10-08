إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية في برامج التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، اليوم الأحد، من مركز البحث العلمي و التقني. بالمناطق الجافة ببسكرة عن إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية (التقنية). ضمن برامج التكوين لأجل تحسين مستويات و مهارات المتربصين و الاستجابة لمتطلبات الشريك الأجنبي.

وخلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للدخول التكويني لدورة سبتمبر (2023)، رفقة كل من رئيس المجلس الأعلى للشباب. مصطفى حيداوي و السلطات المحلية عبر تقنية التحاضر عن بعد. أبرز الوزير أنه تم في إطار هذا المسعى إعداد دلائل خاصة بهذه اللغة لشعب التكوين و التعليم المهنيين شملت 20 شعبة بنسبة تجاوزت إلى حد الآن 80 بالمائة من هذه الشعب.

و أضاف الوزير أنه تم استحداث خلية وطنية لدعم تعليم اللغة الانجليزية بصفة تدريجية لفائدة أساتذة وطلبة القطاع وفقا لرزنامة يتم إعدادها بهذا الشأن، وسيتم دعمها بخلايا للتنسيق على مستوى الولايات.