إدراج نظام وطني للإعلام الصحي بقانون الصحة الجديد

الوطني
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إدراج نظام وطني للإعلام الصحي بقانون الصحة الجديد
بقلم إيمان ض

أكّد وزير الصحة اليوم الأحد، أنّ مشروع قانون الصحة الجديد أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي.

وقال حسبلاوي، خلال عرضه لمشروع قانون الصحة،أمام نواب المجلس الشّعبي الوطني،أنّ هذا النظام يوفربنك معطيات ومعلومات.
يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة.
كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحّة والذي يشكّل عنصر تسيير بالنظرإلى المهام المسندة إليه.
لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحيّة للمواطنين وتحديد الأولويات الصحيّة التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية.

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