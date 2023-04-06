إذا فقدت أمتعتك في مطار الجزائر.. هذا ما يجب عليك فعله

لا يزال مشكل فقدان الأمتعة على مستوى العديد من المطارات يؤرق ويثير خوف العديد من المسافرين.

ويتفاجأ المسافرون الذين يستخدمون الرحلات النقل الجوي بمجرد هبوط الطائرة بفقدان أمتعتهم، فيما يجد البعض الآخر حقائبه مكسورة أو أشياء مفقودة بداخلها.

وللإشارة، فإن مثل هذه المواقف تحدث للعديد من المسافرين مع أي شركة طيران وفي أي مطار حول العالم.

هذا ما يجب عليك فعله إذا فقدت حقائبك في مطار الجزائر

ذكر مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، المسافرين ببعض النصائح في حال فقدوا أمتعتهم على مستوى المطار.

وفي السياق ذاته، نصح مطار الجزائر العاصمة مستخدميه بـ “الاحتفاظ بوصل الأمتعة” الممنوح لهم عند تسجيل أمتعتهم.

وفي حالة فقدان أو تلف الأمتعة المنقولة، من الضروري إبلاغ شركة الطيران الخاصة بك قبل مغادرة المطار و الاحتفاظ بوصل الأمتعة الذي أعطي لك عند تسجيل أمتعتك .

وفيمايلي المكاتب الخاصة بضياع الأمتعة لشركتي الخطوط الجوية الجزائرية وسويس بورت:

المكاتب الخاصة بضياع الأمتعة لشركتة الخطوط الجوية الجزائرية:

1-المحطة 01 على مستوى منطقة الوصول / الطابق الأرضي /بهو 1.

2-المحطة 01 على مستوى منطقة الوصول /الطابق الأرضي /بهو 2 .

3-المحطة الغربية منطقة الوصول .

المكاتب الخاصة بضياع الأمتعة الخاصة بشركة سويس بورت:

1-المحطة 1 على مستوى منطقة الوصول /البهو 2.

2-المحطة الغربية على مستوى منطقة الوصول .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption